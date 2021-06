Geen salaris of mobiele telefoon voor vaccinweigeraars in Pakistan

In delen van Azië worden vaccinweigeraars hard aangepakt. De provincie Sindh in Pakistan betaalt vanaf volgende maand ambtenaren geen salaris meer als ze geen vaccin nemen. Het land kampt met een groot aantal weigeraars.

In de provincie Punjab, met grote stad Lahore, willen ze de mobiele telefoons afsluiten van mensen die geen vaccin nemen, maar die maatregel moet nog worden ingevoerd. Wel worden de salarissen van ambtenaren in Sindh, waarin ook miljoenenstad Karachi ligt, niet meer uitbetaald. Het besluit werd genomen nadat de Delta-variant opdook in de regio.

In Pakistan wonen 220 miljoen mensen en er zijn nog maar zo'n 10 miljoen prikken gezet, voornamelijk van het Chinese vaccin. Veel Pakistanen willen het vaccin niet nadat ze bestookt zijn met desinformatie en fake news. "Het zal erg zwaar me voor zijn als ik mijn telefoon niet kan gebruiken, maar ik ben ook erg bang voor het vaccin”, zei een vrouw tegen persbureau AFP.

Ook in India worden vaccinweigeraars hard aangepakt. In de provincie Madhya Pradesh moesten ze verplicht een bordje dragen met daarop een doodshoofd, het symbool voor gevaar.