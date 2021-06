Temperatuur loopt op tot 50 graden in Groningse studentenflat: verhuurder vindt dat het wel meevalt

In een Groningse studentenflat met 700 appartementen lopen de temperaturen binnen op tot 50 graden. "Dit is een broeikas," zegt een 18-jarige student die 825 euro per maand betaalt voor 36 vierkante meter tegen Dagblad van het Noorden.

“Vorig jaar in de tweede week van augustus was het hier 50 graden. Het is ongezond,’’ gaat hij verder. Afgelopen donderdag om half 12 's ochtends was het al 44,8 graden binnen. “Ik heb een draagbare airconditioner aangeschaft voor 400 euro. De eigenaar zegt dat ik extra elektriciteitskosten moet betalen, terwijl mijn huurprijs inclusief is.’’

Een andere bewoner (20) getuigt: “Vorige zomer bleven we tot drie uur ‘s nachts buiten op de parkeerplaats. We legden ijsklontjes in bed en coolpads in onze kussens. Om zes uur zweetten we ons bed alweer uit." Ze betaalt 900 euro voor haar appartement van 32 vierkante meter. De ramen kunnen slechts een paar centimeter open.

Het Belgische bedrijf Xior dat eigenaar is van de flat is zich van geen kwaad bewust. “Xior is sinds december eigenaar van deze woontoren. Het is nu extreem warm, dat is het bij mij thuis ook’’, zegt de woordvoerster.