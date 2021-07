Dood verklaarde man komt in mortuarium weer tot leven: er klonk gesnurk uit de lijkzak

Drie artsen stelden onafhankelijk van elkaar de dood vast bij een 29-jarige gevangene in het Spaanse Villabona. Maar enkele uren voor zijn autopsie werd hij wakker.

Gonzalo Montoya Jiménez die een straf uitzat voor beroving, werd op 7 januari 2018 levenloos aangetroffen op een stoel in zijn cel. Nadat artsen de dood hadden vastgesteld werd hij overgeplaatst naar een mortuarium in een ziekenhuis. Daar hoorden de pathologen ineens gesnurk. Het kwam uit de lijkzak van de man.

Op dat moment had Jiménez al een tijd doorgebracht in een koelcel om zijn lichaam te koelen en was zijn huid met een scalpel gemarkeerd voor de aanstaande autopsie. "De forensische artsen hoorden geluiden komen uit de zak. Montoya was niet dood, eerder het tegenovergestelde," schreef El Español. "De pathologen openden de zak en vonden de gevangene levend terug."

Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis waar hij wonderwel herstelde van zijn mysterieuze episode. Artsen verklaren dat het mogelijk een geval was van catalepsie, waarbij het lichaam in een soort trance komt na een toeval en bewusteloos raakt in combinatie met fysieke stijfheid. De man leed al aan epilepsie, wat er mogelijk mee te maken heeft.