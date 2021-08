Taliban veroveren hoofdstad Uruzgan

Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 in de buurt gelegerd waren, is in handen van de extremistische Taliban. Dat melden diverse buitenlandse media. De voormalige militaire basis van de Nederlandse en ook van Australische militairen, Kamp Holland, ligt vlakbij de stad.

De val van Tarin Kowt volgt op die van de grote stad Kandahar, ruim 100 kilometer zuidelijker. De Taliban belegerden Tarin Kowt al dagenlang en zeggen nu de hele plaats in handen te hebben. De soennitische extremisten hebben in korte tijd al achttien van de 34 provinciehoofdsteden onder de voet gelopen. Op het platteland zijn ze weinig weerstand tegengekomen en ze hebben al zeker twee derde van Afghanistan veroverd sinds hun offensief in mei van start ging.