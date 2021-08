Duitse sociaaldemocraten passeren conservatieven in peiling

De Duitse sociaaldemocratische SPD is voor het eerst in vijftien jaar het conservatieve blok CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel voorbijgegaan in de peilingen. De SPD heeft volgens de peilingen 23 procent van de kiezers achter zich en het CDU/CSU 22 procent. De SPD wist het CDU/CSU zondag al te evenaren, toen de partijen gelijk met elkaar opgingen met 22 procent van de kiezers. Dat was de eerste keer sinds 2017.

Het CDU/CSU kon lange tijd zonder moeite een koppositie houden, maar in de aanloop naar de nieuwe verkiezingen verliest het CDU/CSU populariteit. De kandidaat die Merkel moet opvolgen, Armin Laschet, leed imagoschade tijdens de recente overstromingen in het westen van Duitsland. Hij werd toen lachend en kletsend gefilmd in de zwaar getroffen stad Erftstadt, terwijl voor hem president Frank-Walter Steinmeier zijn medeleven uitsprak met de slachtoffers.

De sociaaldemocraten en de conservatieven worden gevolgd door de Groenen in de peilingen. De Groenen staan momenteel op 18 procent van de kiezers.

De verkiezingen vinden plaats op 26 september. De aankomende stembusgang luidt ook het vertrek van de 67-jarige Merkel in. Zij stapt dit jaar uit de politiek en stopt daarmee na zestien jaar als bondskanselier.