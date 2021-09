Kinderarts: ‘Laat jonge kinderen Covid-19 krijgen’

Nu al blijken basisscholen weer een broeinest van coronabesmettingen. Maar volgens kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning is het niet meer nodig om hele klassen naar huis te sturen. "Nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, is het perspectief veranderd," legt ze in NRC uit.

"Zeker voor kinderen zijn de risico’s van een besmetting niet zo groot, weten we na anderhalf jaar ervaring en onderzoek. Zie het, een enkele uitzondering daargelaten, als een verkoudheid.” Griep is erger. "We moeten ook niet vergeten dat kinderen nu eenmaal infectieziekten krijgen. Daarmee bouwen ze weerstand op. Er belanden elk jaar 250 kinderen in het ziekenhuis met waterpokken. Hoor je niemand over. Of neem de huis-, tuin- en keukengriep: elk jaar worden er 1.500 kinderen zo ziek van, dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Toch vinden we het niet nodig alle kinderen tegen griep in te enten. Er is, bij mijn weten, nog nooit een klas naar huis gestuurd vanwege griep.”

Hoeveel kinderen er dan door Covid in het ziekenhuis terechtkwamen? "Sinds de start van de epidemie gaat het in Nederland om een paar honderd kinderen onder de twaalf jaar. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor wie het treft, maar zet je het af tegen waterpokken of griep, dan zijn het er toch écht weinig.”

Bruijning vindt dat we niet langer maatregelen hoeven te treffen om besmettingen bij kinderen te voorkomen. "Niet iedereen is het daarmee eens. Er is nog veel angst, en terecht, Covid-19 is een vreselijke ziekte. Maar als het om gezonde jonge kinderen gaat, zeg ik: laat ze natuurlijke immuniteit opbouwen. Dit kan, uitzonderingen daargelaten, zonder kleerscheuren.”