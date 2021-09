Subsidiebedrag elektrisch rijden verder omlaag vanaf 2022

Vanaf volgend jaar gaat het maximale subsidiebedrag voor elektrische auto's nog verder omlaag dan in eerste instantie gepland was, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door het maximale bedrag te verlagen, blijft er meer geld over voor andere aanvragers. Het animo voor de subsidie bleek groter dan het kabinet had gedacht: in augustus was het geld voor 2021 al op.

Het nieuwe subsidiebedrag per 2022 wordt toch niet 3700 euro per nieuwe auto, naar 3350 euro. In de jaren daarna gaat het bedrag verder omlaag, tot 2550 euro vanaf 2024. Een jaar later verdwijnt de subsidie helemaal. Het subsidiebedrag wordt ook lager omdat nieuwe auto's goedkoper worden. Het afgelopen jaar konden aanvragers nog 4000 euro krijgen voor een nieuwe elektrische auto. Voor tweedehandsauto's blijft het bedrag op 2000 euro staan.

De komende drie jaar wordt er ook 80 miljoen euro extra uitgetrokken voor nieuwe auto's en 10 miljoen voor gebruikte elektrische auto's, maakte het ministerie op Prinsjesdag al bekend. Het ministerie denkt dat door de maatregelen vanaf eind 2024 twee keer zoveel particulieren subsidie krijgen voor koop of (privé)lease van een elektrische auto dan in het klimaatakkoord was bedacht.

Verder komen leaserijders in duurdere elektrische auto's niet meer in aanmerking voor belastingvoordelen. De limiet daarvoor staat nu op 35.000 euro per auto in 2022 en gaat naar 30.000 in 2023. Daarmee wil het kabinet middenklassenauto's interessanter maken voor zakelijke rijders.