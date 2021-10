Mogelijk 33 mensen dood door zelfdodingspoeder

Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen Alex S. Alex S. werd in juli aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht hij het middel mogelijk aan honderden mensen.

In de rechtszaak werd bekend dat 33 mensen die het zelfdodingspoeder van hem hebben gekocht niet meer in leven zijn. Van 15 mensen is bewezen dat ze het poeder hebben gebruikt dat ze bij hem hadden gekocht.

S. zou het zelfdodingsmiddel hebben verkocht van november 2018 tot en met juni 2021. Hij bood het aan op Marktplaats, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Geïnteresseerden konden het voor 20 euro toegestuurd krijgen of ze konden het ophalen in Eindhoven.

De man verstrekte volgens het OM het middel aan iedereen die het maar wilde hebben.