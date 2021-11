Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gaat naar 2000 stijgen

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat in de komende weken stijgen naar ongeveer 2000. Nu behandelen ziekenhuizen iets meer dan 1300 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het aantal patiënten op de ic's gaat in de komende weken stijgen van ongeveer 250 naar ongeveer 500.

Die berekening heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bestuurder van ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, woensdag gedeeld met de Tweede Kamer. "Dat is de piek waarvan was voorspeld dat we die in januari zouden bereiken. Die gaan we in november al halen", aldus Kuipers.