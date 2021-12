Italië verplicht dragen mondkapje op straat

De Italiaanse regering verplicht het dragen van een mondkapje op straat en zet een streep door alle feestjes en partijen rond oud en nieuw. Ook in Italië is het dagelijkse aantal nieuwe coronabesmettingen naar recordhoogte gestegen. De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza maakte niet bekend wanneer de mondkapjeslicht in de buitenlucht ingaat. Wel zei hij dat de beter beschermende FFP2-mondmaskers in sommige ruimtes nodig zijn. Het gaat dan om bioscopen en theaters. Men wordt geacht die ook te dragen bij sportevenementen en in het openbaar vervoer. Tot 31 januari moeten ook de discotheken en nachtclubs dicht blijven. In de afgelopen 24 uur werden ruim 44.500 nieuwe besmettingen in Italië vastgesteld. Dat is een stijging van 70 procent in vergelijking met vorige week. In de ziekenhuizen liggen 9745 coronapatiënten, van wie 1023 op de intensive cares. Ook zijn donderdag 168 aan corona gerelateerde sterfgevallen gemeld. Deze week nam ook Spanje al het besluit om mondmaskers buiten te verplichten.