Dit zijn de 10 duurste en 10 goedkoopste steden om in te wonen

Veel steden zijn duur om in te wonen, zeker duurder dan het platteland, maar sommige steden spannen de kroon.

Reisplatform TimeOut vroeg ruim 27.000 stadsbewoners of ze het leven in hun stad duur vonden. Zo krijg je ook een beeld van de prijzen vergeleken met het inkomen van de inwoners.

Inwoners van Manchester vonden het leven in hun stad goedkoop, net als mensen in Johannesburg en Boedapest. In het Zwitserse Zürich vond 99 procent van de inwoners het leven juist duur.

Dit zijn de tien goedkoopste steden volgens de Index van TimeOut:

Manchester Johannesburg Boedapest Montréal St. Petersburg Praag Porto Rome Mexico Stad Bangkok

En dit is de top 10 duurste steden: