Franse vrouw krijgt 35 bekeuringen, maar hoeft niets te betalen

Een Franse vrouw heeft geluk gehad: ze werd 35 keer beboet, omdat ze te hard reed binnen een trajectcontrole. De 22-jarige automobiliste hoefde echter niets te betalen, omdat ze niet wist wat een trajectcontrole was.

In totaal bedroegen de boetes 2.600 euro. Ze stapte naar de rechtbank met het argument dat ze niet begreep hoe de controle werkte. Aangezien de bekeuringen pas maanden later op de mat vielen had ze in tussentijd op het traject veel vaker te hard gereden zonder dat ze door had dat ze iets verkeerd deed.

Ze stelt dat ze minder hard had gereden als ze wel had af geweten van de werking van de controle. De rechter gaf haar gelijk: de boetes waren niet binnen een normale periode verzonden en dus hoeft de vrouw niets te betalen. Ze mag zelfs de punten op haar rijbewijs houden, schrijft het Franse Motor1.