Ploumen: meldingen van seksueel machtsmisbruik binnen PvdA

Er zijn meldingen gedaan van seksueel machtsmisbruik binnen de PvdA, aldus politiek leider Lilianne Ploumen zondag tijden Operatie Interview in debatcentrum De Balie. "Ik weet dat er meldingen zijn gedaan en dat er naar aanleiding van die meldingen onderzoek is gedaan", aldus Ploumen in het Amsterdamse debatcentrum. Ploumen was in gesprek met journalist Naeeda Aurangzeb, die haar specifiek vroeg naar mogelijk seksueel machtsmisbruik binnen de partij. "Soms weet ik ervan en soms niet, omdat dat natuurlijk ook bij de partijvoorzitter hoort", aldus Ploumen over de meldingen. Om wat voor meldingen het specifiek ging en waar en wanneer die gedaan werden, vertelt ze niet in het gesprek. Aurangzeb stelde de vraag aan Ploumen omdat de fractievoorzitter deze week te gast was bij tv-programma M, waarin ze zei dat John de Mol actiever had moeten toezien op seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. "Als je iets van een ander vraagt moet je dat van jezelf ook vragen", aldus Ploumen daarover. Bij de PvdA gebeurt dat volgens haar onder meer met onafhankelijke vertrouwenspersonen en een werkbelevingsonderzoek. "Ik ben me ervan bewust dat de politiek een snelkookpan is, die enerzijds aantrekkelijk is maar soms ook intimiderend kan zijn", aldus Ploumen. The Voice of Holland Donderdag kwam de BOOS-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland online. Negentien vrouwen deden tegenover maker Tim Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B, waarvan een naar verluidt door een oud-kandidaat van het programma. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in de aflevering. Ook over voormalig coach Marco Borsato waren meldingen gekomen van onzedelijke betastingen. RTL besloot het tv-programma per direct van tv te halen en kondigde met de producent een onafhankelijk onderzoek aan.