Gegijzelde vrouw (80) kon worden gered dankzij Wordle-puzzel

De 80-jarige Denyse Holt uit de Amerikaanse staat Illinois werd 20 uur lang gegijzeld in haar eigen huis. Het spelletje Wordle redde uiteindelijk haar leven.

Afgelopen zaterdag werd de vrouw midden in de nacht wakker van een man die op enkele meters van haar bed met een schaar stond te zwaaien. Hij bloedde en rilde en zei dat hij al haar dekens wilde. Ook moest ze de man opwarmen in de douche.

Uiteindelijk sloot hij haar op in haar badkamer in de kelder van het huis. Urenlang zat ze vast zonder eten en drinken. “Ik dacht bij mezelf: ‘ik wil niet op deze manier sterven, en ik wil niet dat mijn kinderen het nieuws krijgen dat hun moeder is vermoord’”, aldus de vrouw.

Maar ze wist niet dat haar dochters al alarm hadden geslagen. De reden: de oudste dochter zag dat haar moeder haar dagelijkse Wordle-puzzel nog niet had gedeeld, iets dat ze normaal geen dag oversloeg. De andere dochter kreeg ook geen contact meer met de vrouw.

Ze belden de buurman van hun moeder en die ging een kijkje nemen. Maar niemand deed open terwijl de auto van Denyse wel op de oprit stond. Daarop waarschuwde de dochters de politie. De agenten liepen rond de woning en riepen of er iemand thuis was. Daarop schreeuwde de vrouw terug dat ze in de kelder zat. Zo kon ze na 20 uur gijzeling worden bevrijd.

De 32-jarige homejacker James H. Davis werd gearresteerd. Hij had behalve de schaar ook een aantal messen bij zich en was bovendien geen onbekende van de politie. Hij was al eerder veroordeeld voor kidnapping en geweldpleging.