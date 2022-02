Oekraïense matroos laat luxejacht van rijke Rus deels zinken in haven Mallorca

Een Oekraïense matroos heeft zaterdag het luxe jacht van zijn Russische baas deels tot zinken gebracht. "De eigenaar van dit schip is een crimineel", riep de man toen hij werd gearresteerd.

Het schip ‘Lady Anastasia’ is 7 miljoen euro waard en in bezit van de Russische oligarch Alexander Mijeev. Hij was baas van een bedrijf dat voornamelijk helikopters maakt voor het Russische leger en later directeur van een onderneming die wapens maakt voor het leger van Poetin.

De matroos ontstak in woede toen hij zag dat een Russische raket, gemaakt door het bedrijf van zijn baas, een flat in Oekraïne torpedeerde. Daarop besloot hij het jacht tot zinken te brengen.

Drie andere bemanningsleden beval hij van boord te gaan. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daad. Maar de bemanning probeerde met enkele andere havenmedewerkers toch de gaten te dichten.

“De eigenaar van dit schip is een crimineel die de kost verdient met het verkopen van wapens, waarmee Oekraïners worden vermoord”, riep de zeeman bij zijn arrestatie. Het schip liep aanzienlijke schade op. De man is in afwachting van zijn proces.