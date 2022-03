De tolerante Nederlander? Wie nog mondkapje draagt krijgt commentaar

Waar je in andere landen gewoon een mondkapje opzet als je dat fijn vindt, moet je in anti-mondkapje-Nederland stevig in je schoenen staan, want je kunt rekenen op commentaar. Een beetje respect - of op zijn minst tolerantie - zou fijn zijn, vinden kwetsbare Nederlanders.

Vanaf vandaag hoef je zelfs in het openbaar vervoer geen mondkapje meer op, al wordt het nog wel geadviseerd. Wie er nu toch nog eentje draagt, krijgt dus met bemoeierige landgenoten te maken. Op Twitter schrijft iemand: "Iemand trok mijn mondmasker omlaag in een winkel en riep 'is beter voor je' en ik ben in paniek weggerend, maar vraag me nu af, is dat iets waar je de politie over kan bellen?"

Een ander reageert: "Ik liep mijn appartementencomplex in, en een dame liep achter me aan. Ze ging heel dicht bij me staan en zei: geloof je nou echt dat die dingen werken, joh?" Weer iemand anders laat aan RTL Nieuws weten dat ze regelmatig commentaar krijgt als: 'Het hoeft niet meer hoor.' Of: 'Hij mag af hoor.'

Risicogroepen

Hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers van de Universiteit Leiden heeft bij RTL zelfs enig begrip voor de bemoeienissen: "Zo'n mondkapje herinnert mensen aan de maatregelen. Het is een heel zichtbaar symbool van de coronacrisis. Bovendien vinden veel mensen de mondkapjes onprettig, dus dat het emoties oproept is begrijpelijk, maar boos worden gaat wel erg ver."

Er zijn mensen in risicogroepen voor wie het nog steeds belangrijk is om het coronavirus niet op te lopen, maar ook als je niets mankeert zou je toch zelf moeten weten of je een mondkapje draagt. Tegen luchtvervuiling kan het bijvoorbeeld ook goed werken.

Bovendien hebben de mondkapjesdragers het gelijk aan hun zijde: het werkt en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert om het gewoon te dragen. "Wij doen als land eigenwijs."