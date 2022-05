Moordenaar basisschool stuurde berichten naar online-vriendinnetje in Duitsland

De 18-jarige jongen, die minstens 19 kinderen vermoordde op een basisschool in Texas, had volgens CNN een online-vriendinnetje in Duitsland. Hij schreef verschillende berichten aan de 15-jarige op de dag van de misdaad – en kondigde het bloedbad aan.

Hij vertelde haar onder meer dat hij zijn oma had neergeschoten en dat hij "een basisschool zou platschieten", aldus de CNN , die het meisje interviewde en naar eigen zeggen screenshots van de sms-berichten heeft.

In de sms'jes klaagt de dader dat zijn oma momenteel aan het telefoneren is met een telecomprovider en aan het praten is op zijn mobiele telefoon. "Het is vervelend", vervolgde hij. Zes minuten later stuurde hij het volgende bericht: "Ik heb net mijn oma door het hoofd geschoten."

Een paar tellen later: "Ik ga nu een basisschool overhoop schieten." Het was het laatste bericht aan het meisje. Pas enkele uren later schreef het meisje een antwoord: "Ik zag het nieuws net".

Volgens CNN woont het meisje in Frankfurt. Ze zei in een interview met de tv-zender dat ze op 9 mei begon te chatten met de dader. De jongen stuurde haar onder meer selfievideo's.