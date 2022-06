Zoekactie vermiste Gino: step in Landgraaf gevonden

Gisteravond is in het Limburgse Landgraaf de step gevonden van de vermiste Gino (9), die al sinds woensdagavond vermist is. De plaats van de step is 5 kilometer verwijderd van de speelplaats waar Gino woensdagavond voor het laatst is gezien. De vondst maakt de mogelijkheid waarschijnlijker dat Gino is meegenomen.

De Limburgse politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de 9-jarige. Hoofd van de Limburgse recherche Danny Frijters tegen L1: "We gaan zometeen de tweede nacht in en dat is voor een negen-jarige natuurlijk altijd gevaarlijk." Dat Gino bij een familielid zou zijn, wordt nagenoeg uitgesloten. "Wij hebben goed contact met de familie en kijken ook samen naar het onderzoek. Als Gino bij familie was geweest, hadden we dat waarschijnlijk wel geweten."