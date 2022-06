Al vroeg druk op Schiphol op eerste pinksterdag

Het is zondag al vroeg druk op Schiphol. De luchthaven, die al weken te maken heeft met topdrukte bij zowel de vertrekkende als de inkomende reizigers, waarschuwde eerder al voor erg drukke pinksterdagen. Zondag omstreeks 03.00 uur neemt de stroom reizigers vooral richting vertrekhal 1 & 2 snel toe. "Dit is het begin van de drukte pas, het gaat straks nog veel erger worden", zegt een anonieme Schipholmedewerker. Bij de incheckbalies is de stemming onder passagiers vrij uitgelaten. Veel mensen checken de labels aan de koffers en tassen om snel door te kunnen. Echte opstoppingen zijn er niet, een flink aantal Schipholmedewerkers stuurt de reizigers. Schiphol kampt al weken met een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en afhandelaars. Passagiers moesten vaak urenlang in de rij staan, wat op zowel eerste en tweede pinksterdag ook wordt verwacht. De luchthaven werkt inmiddels aan oplossingen voor de problemen. Schiphol presenteerde afgelopen woensdag samen met de vakbonden al een pakket maatregelen om de personeelstekorten tegen te gaan. Sinds vrijdag geldt de regel dat reizigers alleen nog maar de vertrekhal in mogen als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. Dat wordt overal met borden aangegeven.