‘Donny M mishandelde en misbruikte eerder 2 jongens’

De zaak van de vermiste en later gedode Gino (9) is niet het eerste dossier waarin de naam van Donny M. (22) opduikt als verdachte. Hij is in 2017 al veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes in Sittard, schrijft de Limburgse regionale zender L1. Hij werd destijds veroordeeld tot 5 maanden jeugddetentie

Dat blijkt uit stukken in handen van L1 en gesprekken met betrokken partijen. Phil Boonen, advocaat van één van de slachtoffers, bevestigt de veroordeling tegen L1.

L1 stelt op basis van gerechtelijke documenten dat op 28 juni 2017 de toen 17-jarige verdachte twee jongetjes in Sittard heeft bedreigd en mishandeld en misbruikt.

In december van dat jaar veroordeelde de rechter in Maastricht de verdachte tot bijna vijf maanden jeugddetentie. Ook moest hij een klinische behandeling ondergaan bij de Catamaran in Eindhoven. Dat is een instelling die geestelijke gezondheidszorg biedt aan jongeren tot 23 jaar oud.