Bekentenis gevonden in auto die inreed op menigte Berlijn

De automobilist die is opgepakt voor het inrijden op een menigte in Berlijn, heeft in de auto een brief met een betekenis achtergelaten. De Duitse krant Bild meldt dat en citeert een onderzoeker die zegt dat er geen sprake is van een ongeval. Wat er precies in de brief staat, is niet duidelijk. Bij het incident van woensdagochtend kwam een vrouw om het leven. Negen mensen raakten ernstig gewond. Van hen verkeren er zes in kritieke toestand. Bild meldt dat het overleden slachtoffer een lerares was, die op pad was met een groep schoolkinderen. Zij komen volgens het Duitse persbureau DPA niet uit Berlijn. De verdachte zit vast voor verhoor. De 29-jarige bestuurder is een Duits-Armeense inwoner van Berlijn. Hij reed in Charlottenburg, een wijk in het centrum van Berlijn, in op mensen op de stoep. Zijn auto kwam ongeveer 200 meter verderop tot stilstand in de etalage van een winkel.