Na Gino explodeert vraag naar gps-horloges voor kinderen: “Creëert angstpsychose”

Na de vreselijke ontvoering en moord op de 9-jarige Gino is de vraag naar gps-horloges in Nederland geëxplodeerd. Geen goede zaak, vinden sommige psychologen. "Leer je kind niet met vreemden mee te gaan. Leer ze hulp vragen."

Marktleider One2track meldt een verdrievoudiging van de verkoop van horloges die de locatie van kinderen volgen, in de afgelopen week. Kinderpsychologe Marijke Bisschop is kritisch bij Vlaamse krant Het Laatste Nieuws: “Het geeft een vals gevoel van veiligheid en is compleet overbodig. Meer zelfs, het creëert een angstpsychose. Een kind gaat geen vragen meer durven stellen of hulp vragen en nog meer panikeren als het horloge kwijt is of niet is aangedaan.

Je geeft hen het gevoel dat ze altijd traceerbaar moeten zijn, maar waar leven we dan nog voor? Als iemand slechte bedoelingen heeft, laat die een horloge bovendien niet zitten. Goede afspraken en opvoeden richting zelfstandigheid, vertrouwen en onafhankelijk is veel belangrijker. Laat ons dat als ouder niet vergeten. Leer je kind niet met vreemden mee te gaan. Leer ze hulp vragen."

Kinderpsychologe Katelijne Van Lommel is iets minder stellig: “Laat je kind het horloge niet continu dragen, maar alleen als het kan helpen om veiligheid en communicatie te bieden in bepaalde situaties zoals op een druk strand of als uw kind alleen de bus neemt, dan is dat zeker handig.”