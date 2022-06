Poetin zegt dat westerse ‘economische blitzkrieg’ is mislukt. Maar dat klopt niet

De westerse sancties tegen Rusland hebben volgens president Vladimir Poetin geen effect gehad. "De economische blitzkrieg had vanaf het begin geen kans van slagen", zei hij vrijdag op het International Economic Forum in Sint-Petersburg. "Wij zijn sterke mensen en kunnen elke uitdaging aan."

Poetin noemde de sancties die westerse landen hebben opgelegd vanwege de Russische aanval op Oekraïne 'krankzinnig' en 'niet doordacht'. Hij zei dat de strafmaatregelen ook de EU hard treffen en schatte de schade voor Europa op 400 miljard dollar (ruim 380 miljard euro).

Wat Poetin uiteraard niet noemt is dat de Russische economie klappen krijgt die de inhaalslag van de laatste twintig jaar terugdraait. Rusland wordt weer het arme land, met veel overheidsuitgaven, maar weinig welvaart. Ook het leger begint de gevolgen te ondervinden. Voor geavanceerde wapensystemen zijn chips en moederborden nodig die niet meer het land in komen. Wapensystemen die Rusland nu nog krachtiger maakt dan het leger van Oekraïne zullen uitgeput raken. Het bijzonder van de westerse sancties is nu juist dat het geen blitzkrieg is, maar maatregelen die structureel zijn en steeds meer effect krijgen naarmate de tijd verstrijkt.

In zijn ruim een uur durende toespraak tot vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bekritiseerde Poetin het Westen ook op andere vlakken. Zo gedragen de Verenigde Staten zich volgens de president als "Gods boodschapper op aarde". Ook stelde hij dat het Westen andere delen van de wereld wil koloniseren.

Onbeschadigd door de economische sancties betreedt Rusland een nieuwe wereldorde als een "machtig en modern land", aldus Poetin. Volgens hem is "duidelijk" dat de regels van die nieuwe wereldorde worden vastgesteld door "sterke en soevereine staten". Ter onderstreping daarvan herhaalde hij de claim dat Rusland over hypersonische raketten beschikt die niemand anders heeft.