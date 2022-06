Rode Kruis: tenten Ter Apel pas weg als het ‘verantwoord’ is

De tenten die het Rode Kruis heeft geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zullen pas worden afgebroken "zodra dit verantwoord is". Dat meldt directeur Marieke van Schaik. Eerder zei de organisatie dat de tenten er enkele dagen zouden blijven staan. "Wij blijven de situatie in Ter Apel nauwlettend monitoren en ondersteunen, daar waar noodzakelijk met vervoer, water, eten en tenten", aldus Van Schaik.

De hulporganisatie luidde donderdag de noodklok vanwege de "onmenselijke en onhoudbare" situatie bij het aanmeldcentrum. Asielzoekers in de tenten kregen van woensdag 22.00 tot donderdag 13.00 uur geen eten en drinken aangeboden, er waren opstootjes en er werd uit de tenten gestolen. Van donderdag op vrijdag sliepen enkele honderden mensen in tenten en op stoelen in Ter Apel.

Het kabinet kondigde vrijdag aan met een crisisaanpak te komen vanwege de vastgelopen asielopvang. "Het is goed dat deze crisis serieus genomen wordt door het kabinet en dat een menswaardiger oplossing dichterbij komt", aldus Van Schaik. Ze laat weten dat het Rode Kruis zeker een onderdeel wil zijn van de oplossing voor het asielprobleem en wil helpen om mensen in nood te ondersteunen.

Voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, noemt het "goed dat dit landelijke probleem nu landelijk wordt aangepakt en georganiseerd. De verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers ligt bij het Rijk, maar Veiligheidsregio’s en gemeenten werken al weken keihard om te helpen bij het realiseren van crisisopvanglocaties." Bruls hoopt dat een nationale crisisstructuur zorgt voor een oplossing voor de asielopvang, zowel op korte als lange termijn.

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandagavond in Utrecht over de crisisopvang. Daarbij zal ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aanwezig zijn.