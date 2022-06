Rijkswaterstaat: A1 tot in de avond dicht in beide richtingen

De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort blijft woensdag zeker tot de avond in beide richtingen dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg werd eerder afgesloten wegens de drukte rondom het boerenprotest in Stroe. De boeren en burgers die zijn gestrand op de A1 krijgen water vanwege de hitte. Politie, brandweer en gemeente delen het water uit, laat de politie weten. Het is ter plekke ongeveer 25 graden. Rijkswaterstaat verwacht een zeer zware avondspits en adviseert automobilisten om zich goed voor te bereiden voor ze de weg op gaan.