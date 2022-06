Paniek door dikke rat: passagiers rennen en vallen in Haagse tram

Den Haag krijgt de rattenplaag maar niet onder controle. Een vet exemplaar glipte tram 16 binnen aan het Heeswijkplein, waarna totale paniek uitbrak onder reizigers. Mensen renden en vielen, maar gelukkig raakte niemand ernstig gewond.

Behalve de rat. Het bruine monstertje moest zijn korte rit in de tram bekopen met de dood. Een heldhaftige forens gaf het knaagdier een doodschop, waarna er geen beweging meer in zat. Het dier was waarschijnlijk op slag dood. De reiziger voelde zich desgevraagd niet helemaal senang over de ingreep. Hij had enige spijt van de trap.

Tot afgrijzen van Hagenaars, Hagenezen en bestuurders blijft de rattenplaag in de Hofstad aanhouden. De gemeente doet zijn best om de beesten de stad uit te krijgen, maar niets lijkt te helpen. Een goede rattenvanger is blijkbaar, net als zoveel praktisch opgeleide professionals, moeilijk te vinden.