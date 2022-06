Amerikaan kwaad over mayo op Subway-broodje: een dode, twee zwaargewonden

Een 36-jarige Amerikaan is gearresteerd op verdenking van het doodschieten en zwaar verwonden van Subway-medewerkers in Atlanta. De man begon gericht te schieten nadat een discussie over de hoeveelheid mayonaise op zijn broodje uit de hand liep.

“Het is verschrikkelijk dat iemand het lef heeft om een pistool te trekken en de trekker over te halen voor zoiets banaals als een lik mayonaise”, zegt eigenaar van het restaurant Willie Glenn tegen CNN-dochter WSB-TV. “Het waren voorbeeldige medewerkers.”

Dit jaar zijn al 74 moorden gepleegd in Atlanta, een stijging van 19 procent in vergelijking met vorig jaar. Glenn snapt niet wat er in het hoofd van de lokale 'heethoofden' omgaat: “Iedereen draagt een wapen bij zich. Ze willen blijkbaar stoer doen en angst inboezemen bij anderen. Het is gevaarlijk hier op straat.”