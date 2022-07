Stinkende kliko en maden in de biobak? Zo houd je hem makkelijk schoon

De groencontainer is een broeinest van viezigheid, zeker op dagen als deze. Niemand heeft zin om de biobak schoon te maken. Met deze tips ben je er snel vanaf en blijft hij ook zo lang mogelijk schoon.

Gooi geen deodorant, zout, ongebluste kalk of mottenballen in de container om van de insekten en vieze geur af te zijn. Dit verpest de compost en is slecht voor dieren en milieu. Het enige wat je nodig hebt is een bezem of hogedrukspuit, een fles schoonmaakazijn en een emmer water.

Leeg de kliko eerst helemaal. Gooi dan de volledige inhoud van de fles azijn erin en vervolgens de lading water er achteraan. Flink boenen met de bezem (of spuiten) en klaar is kees. Giet de inhoud terug in de emmer en zorg dat het via de gootsteen in het riool belandt. Je wilt al die azijn niet in je tuin laten verdwijnen.

Tips om de biobak schoon te houden: