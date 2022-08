OM faalt: Oud-leerlingen starten procedure om gereformeerde ‘anti-homoschool’ aan te pakken

Twee oud-leerlingen van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem starten een artikel 12-procedure tegen het OM. Zo willen ze ervoor zorgen dat hun vroegere school toch wordt vervolgd voor hun 'anti-homobeleid'.

Mace de With (20) en Marijn Baggerman (21) zijn slachtoffer van stelselmatige discriminatie en werden zelfs gedwongen om hun ouders te vertellen over hun geaardheid. De fundamentalistisch christelijke school zag hun seksuele voorkeur als 'een zonde tegen de natuur'.

Toch wil het Openbaar Ministerie de school niet vervolgen, omdat ze hun beleid zouden hebben aangepast. 'Belachelijk', volgens lhbti-belangenorganisatie COC en de oud-leerlingen. Zeker omdat de school verklaarde niks verkeerds of strafbaars te hebben gedaan.

“Volgens het OM hebben er strafbare feiten plaatsgevonden - het feit dat de school zegt dat dat niet zo is, doet enorm veel pijn. Blijkbaar heeft de school echt niks van dit alles geleerd”, vertelt Baggerman tegen het AD. "Terwijl dat juist is wat we wilden bewerkstelligen: dat er écht iets zou veranderen voor andere kinderen die hetzelfde doormaken als wij. Dat school ook voor hen veilig is.”

Gedwongen uit de kast

De onderwijsinspectie constateerde vorig jaar nog dat de veiligheid van lhbti-leerlingen in het geding was. Zo werd de toen 15-jarige De With opgesloten in een kamertje op school en gedwongen uit de kast te komen tegenover haar ouders.

“Ik had echt verwacht dat er meer zou veranderen, zeker toen er aangifte werd gedaan en het OM ermee aan de slag ging”, aldus De With. “Wat er mij op school is aangedaan, heeft veel gevolgen gehad. Er zijn daarna dingen gebeurd, die niet hadden hoeven gebeuren, maar ze overkwamen mij wel.”

“We starten dan ook een artikel 12-procedure omdat ik hoop dat er alsnog vervolgd wordt én dat er een oprecht excuus komt. Want dat heb ik na al die jaren nog niet gehad. Je hoort hier niet mee weg te komen, maar ik heb het gevoel dat dat nu wel gebeurt.”