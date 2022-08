Eénkindbeleid al jaren afgeschaft, maar Chinezen willen geen kinderen meer: de bevolking krimpt

Zes jaar geleden is het éénkindbeleid afgeschaft, maar elk jaar worden er in China nog minder kinderen geboren. Het land vreest zware economische tijden door een vergrijzende beroepsbevolking en een krimp van de bevolking vanaf 2025.

Het Chinese ministerie van Volksgezondheid waarschuwt: "De bevolkingsgroei is aanzienlijk vertraagd. Hij zal een negatieve groeifase ingaan in de loop van het veertiende vijfjarenplan (2021-2025)."

Geen animo

Vanaf 2016 mogen Chinese koppels twee kinderen krijgen en vanaf vorig jaar is dat verruimd naar drie, maar de Chinezen willen niet meer. Kinderen grootbrengen is peperduur in China met alles wat erbij komt kijken en ze kunnen de extra tijd en vrijheid goed gebruiken voor werk of sociale activiteiten.

De overheid zet stimuleringsmaatregelen in om potentiële ouders op andere gedachten te brengen. In de oostelijke stad Hangzhou, waar liefst 9,2 miljoen mensen wonen, mogen ouders met drie kinderen meer lenen voor de aankoop van een huis. Maar of dat genoeg is?

Doel voorbijgeschoten

Er zijn 10,62 miljoen Chinese baby's geboren in 2021. Dit aantal is volgens de officiële gegevens sinds de start van het éénkindbeleid niet zo laag geweest. In 1979 werd de controversiële éénkindpolitiek ingevoerd. De gedachte was om de bevolkingsgroei af te remmen en meer welvaart te creëren. Het beleid lijkt nu zijn doel te zijn voorbijgeschoten.