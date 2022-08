Bevolkingsgroei in beeld: waar worden de volgende duizend baby’s geboren?

De wereldbevolking groeit, maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, neemt de snelheid van die groei af en is bovendien de piek in zicht.

Naar verwachting wonen er in 2064 zo'n 9,7 miljard mensen op aarde en neemt de omvang van de wereldbevolking daarna weer af. Rond 2100 zijn we alweer met bijna een miljard minder.

Die groei is echter ongelijk verdeeld over de continenten. Waar de Europese bevolking bijvoorbeeld nu al krimpt, groeit het aantal mensen in Afrika en Azië nog door.

Hoe de bevolkingsgroei is verdeeld wordt mooi in beeld gebracht op een kaartje dat professor Ruben van Gaalen van het CBS en demografisch instituut NIDI op Twitter plaatste. Het laat zien waar de volgende duizend baby's worden geboren.