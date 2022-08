Ook buitenlandse media berichten over ‘onmenselijke’ asielcrisis

De problemen rond de vluchtelingenopvang in Ter Apel krijgen internationaal veel aandacht. Over de dood van de drie maanden oude baby in een sporthal bij het aanmeldcentrum wordt bericht door media in landen als Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

"Baby overleden in noodopvang. Nederlands asielsysteem op de rand van de afgrond", kopt de Rheinische Post online. De Duitse krant legt lezers uit dat Nederland kampt met een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het overlijden van de baby wordt omschreven als een dramatische wending die de druk op de regering in Den Haag nog verder heeft verhoogd.

Ook in buurland België is er aandacht voor de problemen. Omroep VRT schrijft dat de situatie in Ter Apel elke dag erger wordt. "En dat worden ook de buurtbewoners beu." De omroep laat naast omwonenden ook asielzoekers aan het woord. Een man vertelt al twintig dagen te wachten. Ook laten mensen zien dat ze ziek zijn of rondlopen met wonden.

Bij de BBC wordt eveneens gesproken over een asielcrisis, waarbij honderden mensen noodgedwongen buiten moeten slapen bij de ontvangstlocatie voor asielzoekers. Een correspondent legt op de site van de Britse omroep uit dat asielzoekers niet snel genoeg geholpen kunnen worden. Ook kampt Nederland met een acuut tekort aan plaatsen waar asielzoekers opgevangen kunnen worden.

Niet alleen Europese media berichten over de situatie in Ter Apel. The Washington Post besteedt eveneens aandacht aan de dood van de baby in een "geïmproviseerde opvanglocatie". De Amerikaanse krant schrijft ook dat hulporganisaties de omstandigheden waaronder vluchtelingen verblijven in de Nederlandse plaats omschrijven als "onmenselijk".