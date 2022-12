De sint brengt dit jaar alles in beige: ‘Past bij het minimalistische en Scandinavische interieur’

Kinderen gun je toch het liefst een kleurrijk bestaan, maar daar komt dit jaar niets van in: het is al beige wat er bij de schoorsteen ligt vanavond.

Dick Warring van Babypark Amersfoort vertelt aan Editie NL dat 'beige echt een trend is'. "Kleding, dekentjes maar ook speelgoed verkopen we in die kleur. Als er meerdere kleuropties zijn dan wordt beige het best verkocht."

Op social media hebben mensen medelijden met de kinderen, die geen kleur meer in hun leven hebben. Ze worden 'sad beige baby's' genoemd.

Ook Joyce de Jong van Kidsdeco.nl merkt op dat beige een grote trend is. "Heel veel leveranciers brengen voornamelijk beige lijnen uit. En dat maakt dat wij in ons assortiment veel beige hebben." Maar de vraag is er ook naar. "Als we een actie hebben, dan zijn de beige producten altijd als eerste uitverkocht. Kleding, vloerkleden, dekentjes en hemeltjes doen het goed in de beigekleur." De Jong verklaart: "Het past bij het minimalistische en Scandinavische interieur dat we nu veel zien."