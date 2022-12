Doodeng: kabel Slingshot-attractie schiet los op Winterwonderland in Londen

Twee jongens zijn met de schrik vrijgekomen nadat een van de twee elastische koorden van de kooi van hun katapult-attractie was geknapt. Ze knalden tegen de kraan van de attractie en bungelden daarna tientallen meters boven de grond op de kop aan een enkel koord.

“Er was een technisch mankement met de 'reverse bungee', maar beide personen zijn veilig uit de kooi gehaald en zijn niet gewond geraakt”, zegt een woordvoerder van het Londense Winter Wonderland Hyde Park. De jongens zijn uiteindelijk gered door gewaarschuwde hulpdiensten.

In de schokkende video is duidelijk te zien hoe een van de twee bungeekoorden het begeeft, en wat het effect daarvan is op de Slingshot-attractie en de jongens in de stalen bolkooi:

🔔 | Slingshot ride snaps at London's Winter Wonderland while two people are trapped inside



Watch below: pic.twitter.com/7l1pxRDW9v — LADbible (@ladbible) December 15, 2022

Ook in Cardiff ging het enkele weken geleden al mis op de winterkermis. Daar vlogen drie mensen uit hun karretje tijdens een wilde rit van de 'Ice Skater Sizzler Ride'. Ze brachten het er minder goed van af als de Londense tieners en moesten worden behandeld voor 'serieuze verwondingen', volgens de Health and Safety Executive.