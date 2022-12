Tiener ontvangt tienduizenden haatberichten. Van haar moeder, blijkt nu

Een jaar lang werd een Amerikaanse tiener uit de staat Michigan geteisterd door haatberichten. Na lang onderzoek heeft de politie eindelijk de dader te pakken. Het bleek haar eigen moeder te zijn.

Begin vorig jaar begon Kendra Licari haar dochter haatberichten te sturen. Ook stuurde ze berichten naar klasgenoten en deed ze alsof haar dochter die teksten verstuurde. Licari gebruikte een valse naam en telefoonnummer. Met speciale software deed ze alsof ze haar dochter was.

De dochter en haar vriend schakelden hun school in, die aangifte deed. Pas na maanden onderzoek kon de 42-jarige moeder worden aangewezen als de dader. Via een omweg werd haar IP-adres achterhaald. Haar digitale voetafdruk was 'gigantisch', aldus de onderzoekers, die net als de school geschokt zijn door de ontdekking.

Waarom Licari de haatberichten verstuurde is onduidelijk. Ze was begin vorig jaar nog basketbalcoach op de school. Licari heeft bekend en is op borgtocht vrij.