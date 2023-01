Oekraïne plaatst tientallen Russische artiesten op sanctielijst

Oekraïne heeft tientallen Russische artiesten en andere publieke figuren op een sanctielijst geplaatst. Het gaat onder meer om bekende personen uit de opera-, film- en muziekwereld.

Een decreet met daarop 119 namen is zaterdag door het kantoor van de Oekraïense president Volodimir Zelenski gepubliceerd. Een van de bekendste namen op de lijst is die van de in Wenen woonachtige operazangeres Anna Netrebko. Zij kreeg eerder al veel kritiek omdat ze nauwe banden met het Kremlin zou hebben en omdat ze niet genoeg kritiek uitte op de Russische president Vladimir Poetin.

Op de lijst staan ook drie Oekraïense staatsburgers. Verder gaat het onder meer om de Russische popster Filipp Kirkorov en acteur en regisseur Nikita Michalkov, die prijzen heeft gewonnen op grote filmfestivals, zoals die in Cannes en Venetië. Oekraïne gaat de tegoeden van iedereen die op de lijst staat bevriezen.

Volgens Oekraïense media heeft president Zelenski eind december ook het staatsburgerschap van dertien geestelijken van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk ingetrokken. Wie deze geestelijken zijn is niet bekend. De Oekraïens-Orthodoxe Kerk heeft van oudsher nauwe banden met Rusland. Na de Russische invasie heeft de kerk zich echter volledig losgemaakt van Moskou. Volgens de leiding in Kiev vormden de banden van de kerk met Rusland een bedreiging voor de veiligheid van Oekraïne.