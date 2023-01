Goede scholen, een sociaal vangnet? Zeker, maar dit is de echte reden waarom Finnen het gelukkigst zijn

Steevast eindigt Finland in de hoogste regionen van wat voor wereldwijde geluksindex dan ook. Meestal op de voet gevolgd door de Scandinavische landen. Een Finse die al jaren in de VS woont legt op Slate uit waarom haar volk tot de gelukkigste ter wereld behoort.

In Denemarken hebben ze hygge, een soort knusse gezelligheid, in Zweden fika: samen koffiedrinken. En in Finland is er kalsarikännit: in je eentje stomdronken worden in je joggingpak op de bank. Er zijn boeken vol geschreven over hoe we deze gewoonten moeten overnemen voor een gelukkig leven. Nou ja, die Finse hobby misschien niet.

De Finnen zelf zijn trouwens de laatsten om te beamen dat ze zo ongelooflijk gelukkig zijn. Toen een Finse politicus op een conferentie eens werd aangekondigd als de 'afgevaardigde van het gelukkigste land op aarde', reageerde hij met: "Als dat waar is, heb ik medelijden met de andere landen."

Verwachtingen

De internationale geluksonderzoeken kijken echter niet naar vrolijkheid of plezier, wel naar het gemiddelde inkomen, de kwaliteit van het onderwijs en het sociale vangnet. Op die vlakken scoort Finland onverminderd hoog. Verder wordt mensen bijvoorbeeld gevraagd om een cijfer van 0 tot 10 te geven voor de huidige staat van hun leven, waarbij 10 het best mogelijke leven is voor jou en 0 het slechtste. Met andere woorden: je wordt als gelukkig beschouwd als je werkelijke leven grofweg overeenkomt met je verwachtingen.

En precies in die verwachtingen - of het gebrek daaraan - ligt de verklaring voor het hoge gelukscijfer. De Finnen hebben niet al te hoge verwachtingen van zichzelf of het leven. Hun Lutheraanse inborst maakt dat ze tevreden zijn met hoe hun leven is: vrij van financiële zorgen, met goede scholen en gezondheidszorg voor iedereen en genoeg vrije dagen.

Het staat in schril contrast met bijvoorbeeld de Amerikaanse cultuur, waarin een extreme nadruk ligt op 'het vergaren van meer geld als symbool voor succes', zoals de bekende socioloog Robert Merton het al in de jaren 30 omschreef.

Precies genoeg

De Finnen groeien juist op met het idee dat wat ze hebben goed genoeg is en dat het niet veel beter zal worden. Zo zijn ze perfect gelukkig, ook al is het koud en donker, het leven duur en de belastingen hoog.

Deze verklaring voor het Noord-Europese geluk komt nog het dichtst in de buurt van de term lagom, die ook een tijdje in zwang was. Het is Zweeds voor zoiets als 'precies genoeg, niet te veel en niet te weinig'.

Als het gaat om je verwachtingen voor een goed leven dan moedigt lagom tevredenheid aan met de normale levensbehoeftes. Wordt daaraan voldaan, dan heb je niets te klagen. En ben je dus gelukkig.