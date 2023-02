Zorgkosten stijgen komende jaren ‘explosief’

De zorgkosten in verschillende sectoren zullen de komende jaren toenemen in Nederland, onder meer door gestegen personeels- en inkoopkosten. Dat meldt zorginkoopcoöperatie Intrakoop, die de financiën van 1500 zorginstellingen heeft onderzocht in opdracht van brancheorganisaties NVZ, ActiZ en VGN.

Intrakoop keek onder meer naar de financiële cijfers en jaarverslagen uit de periode van 2012 tot en met 2021. Daaruit komt naar voren dat de kosten voor ziekenhuiszorg, gemeten in omzet voor zorginstellingen, in tien jaar tijd al met ruim 55 procent zijn gestegen. Intrakoop verwacht dat die stijging de komende jaren doorzet tot 42,4 miljard euro in 2026.

In de zorgsectoren als de thuiszorg, gehandicaptenzorg en de ggz zijn de kosten iets minder hard gestegen. Voor de ouderenzorg daarentegen, voorspelt Intrakoop een flinke stijging tot bijna 30 miljard euro in 2026.

Inkoopkosten

Dat de zorg duurder wordt, komt volgens Intrakoop onder meer doordat alle grote zorgsectoren rekening houden met een "explosieve" stijging van de inkoopkosten in de komende jaren, met name in de ziekenhuis- en ouderenzorg. Deze sectoren voorzien de komende vijf jaar een kostenstijging die kan oplopen tot 60 procent. Die kostenstijging schrijft Intrakoop toe aan duurdere energie, hogere kosten voor voedingsmiddelen en de inhuur van personeel.

Personeelskosten stijgen de komende jaren ook verder, verwacht Intrakoop. Dat komt onder meer door "flinke loonstijgingen" in nieuwe cao’s. Zo is de verwachting dat de personeelskosten in de ggz en de ouderenzorg in 2026 zijn verdubbeld ten opzichte van vijftien jaar geleden. Het inhuren van extern personeel komt daar nog nog eens bij. Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten zorgorganisaties "noodgedwongen" duurdere zzp’ers en uitzendkrachten aantrekken.

Goed nieuws is er ook. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren hun buffers aangevuld om financiële tegenvallers beter op te kunnen vangen. Intrakoop noemt die over de hele linie gezond. De gehandicaptenzorg heeft de grootste buffers, in de geestelijke gezondheidszorg is dat het laagst.