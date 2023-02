Duitse defensieminister: leger kan Duitsland niet verdedigen

Het Duitse leger is niet in staat het eigen land of zijn bondgenoten te verdedigen bij een brute aanvalsoorlog door bijvoorbeeld de Russen. Duitsland heeft geen strijdkrachten die weerstand kunnen bieden tegen een dergelijke agressie, aldus de Duitse defensieminister Boris Pistorius.

Volgens de krant Bild sloeg Pistorius alarm over de toestand van het leger in een vergadering van zijn sociaaldemocratische regeringspartij SPD. De bewindsman laakte daar ook de manier waarop Duitsland zijn opgave vervult binnen het NAVO-bondgenootschap: "We moeten onze verplichtingen in de alliantie nakomen, ze weer nakomen. Dat hebben we niet gedaan in het verleden." Als je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van mensen "die hier of in Polen of elders wonen", moeten contractuele verplichtingen worden vervuld, aldus Pistorius.

Bild stelt dat de staat van de Duitse troepen lange tijd is verdoezeld door politici, maar dat er nu door Pistorius duidelijk tekortkomingen worden gesignaleerd. De minister benadrukte dat dringend van alles nodig is voor het leger, van wapens, munitie en voertuigen tot soldaten.