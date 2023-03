Housemates At First Sight: Jeanette (79) gaat jaar samenwonen met 28-jarige plaatsgenoot

Jeanette Kotterink (79) uit Zwolle woont sinds kort samen met een 28-jarige man. De huisgenoten zijn niet verliefd, maar doen mee aan het project Onder de Pannen, een gemeentelijk initiatief om de woningnood te verlichten.

“Ik weet hoe het is om zonder huis te zitten. Ik ben ooit gescheiden, maar mijn ex-man wilde het huis niet uit. Verbleef ik in een caravan op de camping. Daarom wil ik anderen helpen. Ik woon hier groot, heb wel vaker mensen in huis gehad, ook al mocht dat niet”, vertelt Kotterink.

Ze is de eerste deelnemer van het Zwolse project, waarbij inwoners tegen een kleine vergoeding en voor maximaal een jaar hun huis openstellen voor een woningzoekende. De 28-jarige man die bij mevrouw op de bovenverdieping woont, heeft Syrische wortels, is ingeschreven in de gemeente Zwolle (een vereiste voor het project) en verblijft al bijna tien jaar in Nederland.

De man laat 's avonds Binky, de hond van Kotterink uit. “Heel handig, dan kan hij haar ’s avonds uitlaten, ik doe dat niet”, legt de bejaarde vrouw uit. “Ik slaap beneden, hij gebruikt de bovenverdieping, ik ga alleen naar boven om te douchen. Ik zit hier wel, maar doe niet zoveel.”

Projectuitvoerder Inge Postma vertelt: “Mevrouw is niet heel kritisch op wie ze in huis neemt en de huurder had weinig wensen. Hij zit in een lastige situatie en zegt overal ja op. Een bankhopper wiens netwerk uitgeput is geraakt.” Mensen uit de daklozenopvang en statushouders komen niet in aanmerking voor het project. “Nee, zij behoren niet tot de doelgroep. In principe zijn de huurders zelfvoorzienend en hebben ze geen zorgvraag”, aldus Postma.

Vooral gescheiden mannen schrijven zich in voor Onder de Pannen; dat is ook hier het geval. Huurder en verhuurder spreken van tevoren schriftelijk een aantal huisregels af. “Zo mag er geen bezoek worden ontvangen door de huurder. Tenzij in onderling overleg, bijvoorbeeld als het om kinderen gaat”, vertelt Postma.