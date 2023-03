Leraar na 2 dagen ontslagen vanwege schunnige online teksten uit zijn verleden

Het Montessori College Twente heeft leraar Nederlands Thijs Poelhekke na twee werkdagen ontslagen vanwege ophef over stokoude berichten op sociale media. De leerlingen googelden hun nieuwe leraar en kwamen enthousiaste post tegen over seks met dieren en kinderen. Dat schrijft Tubantia. Poelhekke was in het verleden stand-upcomedian en heeft in die periode - het gaat om ongeveer tien jaar geleden - veel extreme, vooral seksueel getinte teksten en afbeeldingen op sociale media geplaatst. En dat komt hem nu alsnog duur te staan. Hij zegt dat hij de schoolleiding bij zijn sollicitatie had gewaarschuwd; die vonden het geen bezwaar.

Maar toen kinderen en hun ouders aankwamen met citaten werd Poelhekke alsnog ontslagen.

Het zijn bijzondere teksten voor een leraar in spe. ‘Blijf jullie poep-en-plasmasturbatieselfies vooral delen, ik krijg er maar geen genoeg van!’ Ook zijn verschillende teksten van de voormalige docent terug te vinden die gaan over seks met dieren. De citaten zijn tien jaar oud, maar Poelhekke neemt er geen afstand van. „Ik schaam me niet voor een foute grap.”