Begrafenis in Berlijn van nazi-slachtoffers na vondst botten

In Berlijn is donderdag een openbare begrafenis gehouden voor slachtoffers van misdaden gepleegd in naam van de wetenschap. Dit volgt na de ontdekking van duizenden botten die vermoedelijk afkomstig zijn van slachtoffers van medische experimenten door de nazi's. Vijf kisten met zo'n 16.000 botfragmenten werden begraven op de Waldfriedhof-begraafplaats in de Berlijnse buitenwijk Dahlem.

Onderzoekers groeven sinds 2015 botfragmenten op een terrein waar nu de Freie Universität Berlin (FU) gevestigd is. Voorheen was op deze locatie het Kaiser Wilhelm Instituut gevestigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield dit instituut zich bezig met medisch onderzoek dat verband hield met experimenten op levende proefpersonen in nazi-concentratiekampen. Niet duidelijk is wat de precieze afkomst van de botten is, omdat verenigingen zoals de Centrale Raad van Joden zich tegen verder onderzoek van de botfragmenten verzetten.

De slachtoffers zouden afkomstig zijn van plaatsen zoals vernietigingskamp Auschwitz, waar nazi-dokter Josef Mengele dodelijke experimenten op mensen uitvoerde. De botten kunnen ook dateren uit het koloniale verleden van Duitsland. De eerste botten werden in 2014 bij toeval gevonden op het terrein van de FU. Deze botten werden destijds gecremeerd zonder verder onderzoek, wat kritiek opleverde.

Bij het graf is een inscriptie geplaatst met de tekst: "Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van misdaden begaan in naam van de wetenschap."