De ‘gluurbus’ van de politie rijdt weer

Leg je telefoon neer als er een bus naast je rijdt op de snelweg: het kan de gluurbus van de politie zijn, die vanuit de hoogte loert of je de wet niet overtreedt. De bus rijdt op dit moment in Zeeland en West-Brabant, schrijft het AD.

Als agenten in de touringcar een overtreding zien, houdt een ander politieteam de overtreder aan. Ze worden aangesproken op hun gedrag en krijgen uitleg over de gevaren van afleiding in het verkeer.

De politie Zeeland-West-Brabant herhaalt de controle met de touringcar en opvallende auto’s dit jaar nog drie keer. Wanneer en waar de 'gluurbus’ in andere regio's gaat controleren, is niet bekend. De boete voor het in de hand houden van een telefoon bedraagt sinds dit jaar 380 euro. Dat is 30 euro meer dan vorig jaar.

Gisteren tussen 10.00 en 16.00 uur draaide de MONO-actie met een touringcar en diverse niet herkenbare politievolgvoertuigen in West-Brabant. Er werden bekeuringen uitgeschreven voor de volgende feiten: