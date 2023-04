Ministerie weet nog niet hoe Rutte stikstofaanpak wil versnellen

Het ministerie van Landbouw gaat ook na de aankondiging van het kabinet van vrijdagavond gewoon door met de bestaande stikstofaanpak. Het departement zegt nu nog niet te weten wat de premier voor ogen heeft als hij spreekt van een versnelling van de aanpak. De premier zei vrijdagavond na een week van crisisoverleggen met zijn vicepremiers en secondanten van de vier regeringspartijen dat het kabinet de discussie over de stikstofafspraken pauzeert tot er meer duidelijk is over de colleges in provincies. Het CDA zegt na de verkiezingsuitslag niet meer te kunnen leven met de afspraken in het coalitieakkoord over de stikstofaanpak. Maar, benadrukte Rutte, het gaat niet om een pauze. Eerder om een versnelling. "Wij gaan door met de aanpak zoals die nu staat", laat het landbouwministerie via een woordvoerder weten. Het departement wacht nog op groen licht uit Brussel om met een "woest aantrekkelijke" regeling te komen voor piekbelasters, (agrarische) bedrijven waarvan de stikstofuitstoot veel schade aanbrengt aan gevoelige natuurgebieden. Verder is het ministerie voor een groot deel afhankelijk van de plannen van de provincies. Zij moeten hun zogenoemde gebiedsprocessen op 1 juli inleveren. De zegsman benadrukt dat komende week wordt bekeken wat de nieuwe situatie precies betekent voor de stikstofaanpak. Dan wordt ook gekeken welke versnellingsopties er zijn.