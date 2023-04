Helft jonge Japanners wil geen kinderen, terwijl de bevolking krimpt

Nooit eerder werden er in Japan zo weinig baby's geboren als vorig jaar. Reden: jonge Japanners hebben geen zin in kinderen. Ondertussen vergrijst het land steeds verder en krimpt de bevolking voor het twaalfde jaar op rij.

Bijna de helft van de ongehuwde Japanners onder de 30 wil geen kinderen, blijkt uit onderzoek van Rohto Pharmaceutical. Sinds het begin van de metingen in 1899 zijn er dan ook niet zo weinig kinderen geboren: 800.000 op een bevolking van 125 miljoen inwoners.

De Japanners hebben bovendien zo ongeveer de hoogste levensverwachting ter wereld. Er zijn dus steeds minder werkenden om in de oude dag te voorzien van al die Japanse pensionado's.

Maaike-Okano Heijmans, EU-Azië-expert bij instituut Clingendael, is niet verbaasd door de cijfers. “Het is een langetermijntrend en dus geen grote verrassing. Het is eerder een trieste mijlpaal”, zegt ze bij RTL Nieuws.

Traditionele rolverdeling

Het probleem is onder meer dat de Japanse samenleving erg traditioneel is: de vrouw werkt niet maar blijft thuis om de kinderen op te voeden. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het Japanse parlement, waar slechts 10 procent vrouw is. "Dat is minder dan in Noord-Korea", aldus japanoloog en universitair docent Oost-Azië-studies Casper Wits.

Ook hij stelt dat de inrichting van de samenleving meespeelt bij het besluit om geen kinderen te nemen. "De maatschappij is niet aangepast op flexibel werken voor beide ouders en dat heeft negatieve gevolgen voor de positie van de vrouw."

Zo wordt van moeders verwacht dat ze op school komen helpen. "Dat staat niet in wetten, maar er is een grote sociale druk om toch te komen." Ook zijn de werkdagen verschrikkelijk lang: 10 tot 13 uur per dag werken is normaal. In combinatie met een schreeuwend tekort aan kinderdagverblijven is dat niet haalbaar voor veel vrouwen.

Japanse mannen zien hun kinderen ondertussen nauwelijks, al is de situatie iets verbeterd. "Ze mogen nu minder overwerken, maar dan kom je om 8 of 9 uur thuis, en dan zie je je kinderen nog steeds amper." Al met al, geen ideale situatie om aan kinderen te beginnen.