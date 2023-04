Geflambeerd gerecht zorgt voor doden en gewonden bij brand in Madrileens restaurant

Een ober liep met een brandend gerecht langs een zuil bedekt met kunstplanten. Toen deze in brand vlogen, verspreidde het vuur zich razendsnel via plastic versieringen aan muren en plafond. Twee jonge mannen kwamen om in de rook- en vuurzee.

De tragedie speelde zich gisteravond rond 23.00 uur af in een drukbezocht Italiaans restaurant in het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid. Door de hevige rookontwikkeling brak er paniek uit onder de zestig mensen in het etablissement. Bezoekers en staf konden moeilijk wegkomen, omdat het vuur was ontstaan bij de ingang, maakte de brandweer duidelijk.

Brandweerkorpsen waren razendsnel ter plaatse, en hadden het vuur relatief snel onder controle. Ze vonden nog twaalf mensen binnen de muren van het gebouw. Volgens de Spaanse krant El País zijn twee jonge mannen overleden, een gast en een medewerker van het restaurant. Zes gewonden zijn er slecht aan toe en liggen zwaargewond in het ziekenhuis.

Op deze foto op twitter is de belachelijke hoeveelheid (niet-brandwerende) kunstbloemen te zien die in het restaurant aan het plafond hingen.