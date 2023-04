Klimaatactivisten voeren actie bij hoofdkantoor ING

Klimaatactivisten van Milieudefensie, Extinction Rebellion en Fossielvrij NL gaan zondag actievoeren bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van de bank een dag later, waar eveneens protesten zijn gepland. De actievoerders eisen onder meer dat ING stopt met fossiele investeringen en het "financieren van de klimaatcrisis".

Bij het protest bij het ING-kantoor in Amsterdam-Zuidoost zijn onder meer muziekoptredens, kraampjes, sprekers en workshops. Er worden honderden deelnemers verwacht bij die manifestatie met de naam "Tem de Leeuw". De actie wordt gesteund door meer organisaties, waaronder Oxfam Novib en Greenpeace. Het protest begint om 14.00 uur.

"ING is van alle Nederlandse financiële instellingen met afstand de grootste financier van fossiele brandstoffen. Daarmee verergert ING de klimaatcrisis. Terwijl de bank grote winsten maakt, zijn het de mensen in het mondiale zuiden die hun leefgebieden verwoest zien worden. En er vallen zelfs doden, zoals bij de overstromingen in Pakistan", aldus Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong en woordvoerder van de gezamenlijke actie.

Fossiele bedrijven

De organisaties stellen dat ING vorig jaar met 5,2 miljard dollar fossiele bedrijven heeft gefinancierd. "De schade die ING met hun broeikasgassen veroorzaakt houdt zich natuurlijk niet aan landsgrenzen en is daarom op twee manieren grensoverschrijdend te noemen. Zowel op het gebied van mensenrechten en de CO2 die ze uitstoten", stelt Oussoren.

De aandeelhoudersvergadering van ING op maandag is verplaatst naar het Muziekgebouw aan ’t IJ vanwege de komst van klimaatactivisten. Daardoor is een grotere locatie nodig. Milieuactivisten met een aandeel ING hebben aangekondigd vragen te stellen over het klimaatbeleid.

Klimaatdoelstelling

ING laat weten gecommitteerd te zijn aan "de meest ambitieuze doelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad en een balans te zoeken in de energiestrategie tussen de noodzaak om deze klimaatdoelstelling te halen, de noodzaak dat energie betaalbaar blijft en de noodzaak om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen".

Volgens de bank is er wel "een transitieperiode nodig om de huidige fossiel aangedreven economie voortvarend maar stapsgewijs over te laten gaan naar een duurzamere, door hernieuwbare energie aangedreven samenleving". "We waarderen het dat klimaatactivisten ons scherp houden en we gaan graag de dialoog aan over de praktische invulling van wetenschappelijke klimaatscenario’s", aldus ING.