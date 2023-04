Mag je de doorgetrokken streep van de spitsstrook oversteken?

Het voelt verkeerd om over een doorgetrokken streep te rijden, want normaal gesproken is het verboden en staat er een fikse boete op. Maar hoe zit het dan bij een geopende spitsstrook die met een dikke witte lijn gescheiden wordt van de andere banen? Tijd om de verwarring te bespreken.

AD-lezer Jolanda de Vries krijgt een onbehaaglijk gevoel op de snelweg wanneer een geopende spitsstrook opdoemt: “Ik raak altijd in verwarring als ik op een geopende spitsstrook rij. Want dat is eigenlijk de vluchtstrook en dus is er een doorgetrokken lijn aan de linkerzijde. Officieel mag ik niet inhalen bij een doorgetrokken streep. Geldt dat ook als ik op zo’n geopende vluchtstrook rij?”

Gelukkig is daar AD-Autoredacteur Niek Schenk die het verlossende antwoord geeft: “Nee, daar geldt het niet. Zo’n spitsstrook wordt met borden duidelijk aangegeven. Het is inderdaad de vluchtstrook die tijdelijk, vanwege de verkeersdrukte, als extra rijstrook kan worden opengesteld. Op zo’n spitsstrook mag je de doorgetrokken streep wel degelijk overschrijden. Toch zie je in de praktijk dat relatief weinig automobilisten dat doen. Ze twijfelen dan, net als u, of het mag of niet.”

“Maar toch, is de spitsstrook aan de rechterzijde van de weg open, dan ben je in principe zelfs verplicht deze te gebruiken. Je dient immers op de snelweg altijd zo veel mogelijk rechts te rijden. Maar als je eenmaal op de spitsstrook bent beland, mag je die te allen tijde weer verlaten en dus opnieuw de doorgetrokken streep overschrijden. Sterker nog, je zult dit moeten doen als je op die spitsstrook rijdt en een andere auto wilt inhalen. Dat zal je via de links van de spitsstrook gelegen rijstrook moeten doen”, besluit Schenk.