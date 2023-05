Verbijstering over brand Bloomingdale: “We zijn niet verzekerd”

Afgelopen nacht is strandtent Bloomingdale tot de grond toe afgebrand. De oorzaak is nog steeds onbekend. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand aanwezig. Ook het naastgelegen trampolinepark heeft grote schade.

De eigenaren van Bloomingdale spreken op Facebook van "grote verbijstering en veel verdriet”. Aan het begin van het seizoen is er niets meer van hun strandtent over. Ook de buren Roetert van Dijk en Sam M. Zadeh van het trampolinepark hebben grote schade. Op hun trampolines is veel as terechtgekomen, waardoor ze vol gaten zitten.

Het tweetal was aanwezig toen de brand ontstond. "We zijn hier altijd tot ongeveer half twee ’s nachts omdat er nogal eens wat feestjes zijn en we dan dronken feestgangers moeten tegenhouden die over de omheining klimmen en even willen komen springen, vaak nog met een sigaret in de hand", vertellen ze aan De Telegraaf.

"Maar tegen de vuurregen van afgelopen nacht was niks te beginnen. We hebben nog geprobeerd om een zeil los te knopen en te redden, maar we werden door de brandweer van het terrein afgetrokken. Onze schade bedraagt minstens 40.000 euro.”

Met een crowdfundingsactie hopen ze het park snel weer te kunnen openen. "We hebben na een aantal jaren eindelijk alles op de rit, de afgelopen tijd veel geïnvesteerd en dan gebeurt dit. En we zijn niet verzekerd”, klinkt het. "We hebben steun nodig. We hebben geen buffer, geen inkomen nu en de komende maanden ligt ons bedrijf volledig stil.”