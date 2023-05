Passagiers veerboot terug naar Ameland na problemen in Holwerd

Het deel van de passagiers dat maandag niet van de veerboot van Ameland naar het vasteland kon komen, door problemen met de autobrug in de haven van Holwerd, is teruggebracht naar het waddeneiland en ondergebracht in een noodopvanglocatie. Ook alle passagiers van een tweede boot, die door de problemen met de autobrug al voor aankomst bij het vasteland omkeerde, zullen een extra nacht op Ameland moeten doorbrengen.

Rijkswaterstaat laat weten dat een lier van de autobrug kapot is en dat die pas in de loop van de nacht van maandag op dinsdag kan worden gerepareerd. Daardoor kan de veerdienst tussen Ameland en Holwerd - in het Fries gespeld als Holwert - pas dinsdagochtend weer worden hervat.

De problemen met de autobrug zorgden er maandag voor dat auto's in Holwerd niet van de veerboot af konden. Daardoor zaten passagiers met een auto urenlang vast op het schip. Mensen zonder auto konden wel meteen van de boot. Rond 00.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag werd duidelijk dat de veerboot met de resterende passagiers terug zou varen naar Ameland.

De directeur van veerdienst Wagenborg, Ger van Langen, betreurt de situatie zeer. "Het is onbeschrijfelijk", zegt hij. Omdat er voor morgen sowieso al extra afvaarten ingepland stonden wordt het nog een hele klus, vreest hij, om alle nu op Ameland vastzittende passagiers dinsdagochtend alsnog zo snel mogelijk naar het vasteland te brengen. Hoe laat de gedupeerden morgen precies naar Holwerd kunnen varen, durfde hij in de nacht van maandag op dinsdag nog niet te zeggen.